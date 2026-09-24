Bakan Osman Aşkın Bak: Avrupa’daki en modern stadyumlar Türkiye’de

'AVRUPA'NIN EN MODERN STADYUMLARI TÜRKİYE'DE'

Bakan Bak, "Türkiye'nin müthiş bir tesis yatırımı var ve spor tesisi devrimi var. Özellikle Avrupa'daki en modern stadyumları Türkiye'de. Modern salonlar, atletizm pistleri, pek çok yatırım var, yüzme havuzları var." dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZDE 96'SINI YERLEŞTİRDİK'

Tesisleşmenin ve sporun özellikle gençleri dijital bağımlılık ve uyuşturucu gibi tehlikelerden uzak tuttuğuna vurgu yapan Bakan Bak, konuşmasının devamında uluslararası organizasyonlarda başarılı bir çizgide devam eden A Milli Erkek Basketbol ve A Milli Kadın Voleybol takımlarının bu başarılarına da dikkat çekti. Tesisleşme konusundaki hamleleri ve bakanlığın hizmetlerine dair değerlendirmelerini sürdüren Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevlerimizden bir tanesi de üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkânı sağlamak. Yine yaptığımız yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık ve şu anda bize başvuran öğrencilerimizin yüzde 96'sını yurtlara yerleştirdik. Yine yerleştirmeler devam ediyor. Dolayısıyla bu dünyada eşi benzeri olmayan bir sistem. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hiçbir çocuğumuzu dışarıda bırakmıyoruz ve onlara sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz ve pek çok sosyal aktivitenin sağlandığı modern yurt sistemiyle hizmet etmeye, barınma imkanı sağlamaya devam ediyoruz.Yine yaklaşık 1 milyon 600 bin gencimize hem burs hem kredi imkanı sağlıyoruz. Yeni kredi ve burs başvurularını da yakında almaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'NIN EN MODERN ATLETİZM TESİSİ'Nİ BİTİRİYORUZ'

Bakan Bak, "Malumunuz 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Bunun için altyapı yatırımlarının devam ettiği birçok tesis yapıyoruz. Avrupa'nın en modern atletizm tesisine Olimpiyat Stadı'nın yanında başladık ve bitiriyoruz. Çok kısa sürede, üç dört ay içerisinde bitecek. Müthiş bir atletizm tesisi ortaya çıkıyor. Bunun yanında ragbiyle ilgili tesisler, modern diğer tesislerimizde onarımı gerçekleştiriyoruz. Bağcılar'daki tesislerimizin onarımını gerçekleştiriyoruz, çok modern bir atıcılık poligonu yapıyoruz. Yine pek çok tesisin yenilenmesi söz konusu. İstanbul, Avrupa Oyunları'na hızlı bir şekilde hazırlanıyor." dedi.

'TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ BÜYÜK STADYUMU OLACAK'

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na da değinen Bakan Bak, "Yine önümüzde 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası var. Bunun için de yaptığımız yatırımlar devam ediyor. Ankara'da modern bir stadyumu tamamlıyoruz. İnşallah yıl sonuna doğru açacağız. O da Türkiye'nin 3'üncü büyük stadyumu oluyor. Modern, yaşayan bir stadyum. İçinde 17 tane farklı branşın spor yapabileceği bir tesis, yaşayan bir stat, gençlik merkezi, içinde konferans salonları... Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında modern tesis yatırımları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak konuşmasını Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculara başarılar dileyerek tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör