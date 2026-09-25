UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Fransa'ya 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Abdülkerim Bardakcı açıklamalarda bulundu.
Atmosfere parantez açan Abdülkerim Bardakcı, "Kocaeli halkına teşekkür ederiz. Müthiş bir destek..." sözlerini dile getirdi.
Müsabakayla ilgili Abdülkerim Bardakcı, "Fransa'yı elimizden kaçırdık. Net pozisyonlarımız var. Net bir tane pozisyonları var, golü buldular. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Gidişatımız çok iyi, öyle söyleyebilirim" şeklinde konuştu.
İtalya maçına dair Abdülkerim Bardakcı, "İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız" ifadelerini kullandı.
Uğurcan Çakır'ın gördüğü kırmızı karta dair soruya Abdülkerim Bardakcı, "Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok" cevabını verdi.