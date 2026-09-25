Abdülkerim Bardakcı: Fransa’yı elimizden kaçırdık!

İtalya maçına dair Abdülkerim Bardakcı, "İtalya maçında hedefimiz kesinlikle galibiyet olacak. Kendi evimizde oynayacağız. Çok iyi hazırlanacağız. Çok iyi mücadeleyle 3 puanı alan biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'ın gördüğü kırmızı karta dair soruya Abdülkerim Bardakcı, "Kırmızı kart pozisyonunu izlemedim ama koluna değil de omzuna çarptı gibi gördüm. Hakem verdi yani, yapacak bir şey yok" cevabını verdi.

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