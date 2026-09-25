ATV CANLI İZLE | Türkiye-Fransa maçı! Ay-yıldızlıların ilk 11’i belli oldu...

İLK MAÇ 1996'DA

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör