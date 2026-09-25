ATV CANLI İZLE | Türkiye-Fransa maçı! Ay-yıldızlıların ilk 11’i belli oldu...

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında, A Milli Futbol Takımımızın konuğu Fransa olacak. Kocaeli Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.
Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Aydın, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Lacroix, Truffert, Kone, Rabiot, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.
ZIDANE İLK MAÇINA ÇIKACAK
Fransa, A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasında veda ettiği 2026 Dünya Kupası'nda yarı final oynadı. Fransızlar yarı finalde İspanya'ya, üçüncülük maçında da İngiltere'ye mağlup olarak Dünya Kupası'nı dördüncü olarak tamamladı.
Dünya Kupası'nın ardından teknik direktör Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da takımın başına Zinedine Zidane getirildi.
Zidane yönetimindeki Fransa ilk maçında Türkiye ile karşı karşıya gelecek.
7. RANDEVU
Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında yarın oynayacakları maçla 7. kez karşılaşacak.
Geride kalan 6 maçta Türkiye 1, Fransa 4 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi. Üçü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 6 maçta Fransa 13, Türkiye ise 5 gol attı.
SON MAÇ 2019'DA
İki ülke milli takımları son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te karşılaştı.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Grioud'un golüyle öne geçti, Türkiye'nin beraberlik golü 82. dakikada Kaan Ayhan'dan geldi.
İLK MAÇ 1996'DA
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 MAÇ
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.