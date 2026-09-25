Bakan Bak: "Bu çocuklar iyi işler yapacaklar, güvenmeye devam edelim"





"BU GRUPTA PUAN TOPLAMAK ÖNEMLİ"

Milli takımımızın maçtaki performansı ve Fransa'nın attığı gol ile alakalı değerlendirmede bulunan Bakan Bak, "Tabii öncelikle Kocaeli'ye gelip bizi destekleyen taraftarlara teşekkür ediyoruz. A Ligi'nde önemli takımlarla oynamak için gerekli tecrübeler lazım. Eksiklikler vardı, bana göre iyi mücadele ettiler. Pozisyonlar da bulduk. Basit bir hatadan da gol yedik ama dediğim gibi bizim çocuklar iyi işler yapmaya devam edecek. Bana göre kendilerini daha da geliştirerek devam edecekler yollarına. Bu ligdeki rakiplerimiz dünyada önemli takımlar. Bizim takımımız da o seviyelere gelmek için gerekli çabayı ve özveriyi gösteriyor. Tecrübe noktasında eksiklikler olabilir ama eksiklerimiz de Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Orkun... Onların eksiklikleri önemli eksikler. Bunları gidereceğiz. İtalya maçı var, Bu grupta puan toplamak önemli" dedi.