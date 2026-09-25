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Giriş Tarihi: 25.09.2026 23:40

Belçika, İtalya’ya evinde kabusu yaşattı! (Maç özeti)

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un ilk haftasında Belçika, İtalya deplasmanında 2-0 kazandı.

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Belçika, İtalya’ya evinde kabusu yaşattı! Maç özeti
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İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Belçika ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.

Belçika, İtalya deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts ile 69. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.

Karşılaşmanın heyecanı A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yaşandı.

Bu sonucun ardından Belçika grup aşamasına 3 puanla başladı.

İtalya ise ilk haftayı puansız kapattı.

İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL İZLE | İtalya 0-1 Belçika (Mika Godts)

GOL İZLE | İtalya 0-2 Belçika (Dodi Lukebakio)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #İTALYA #BELÇİKA #A HABER

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Belçika, İtalya’ya evinde kabusu yaşattı! (Maç özeti)
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