Belçika, İtalya’ya evinde kabusu yaşattı! (Maç özeti)

İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Müsabaka Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çaldı.
Belçika, İtalya deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Mika Godts ile 69. dakikada Dodi Lukebakio kaydetti.
Karşılaşmanın heyecanı A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yaşandı.
Bu sonucun ardından Belçika grup aşamasına 3 puanla başladı.
İtalya ise ilk haftayı puansız kapattı.
İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında A Milli Futbol Takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL İZLE | İtalya 0-1 Belçika (Mika Godts)
GOL İZLE | İtalya 0-2 Belçika (Dodi Lukebakio)