Çorum FK’de Savaş Balçık’tan teknik direktör değişikliği açıklaması!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin Başkanı Savaş Balçık, teknik direktör değişikliğiyle yeni bir dönemin başlangıcını yaptıklarını ifade etti.

Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, eski teknik direktörleri Uğur Uçar'a teşekkür etti.

Takımın başına getirilen teknik direktör Burak Yılmaz'a da başarılar dileyen Balçık, "Arca Çorum Futbol Kulübümüze emek veren Uğur Uçar hocamıza ve ekibine katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Arca Çorum FK'de yeni bir dönemin başlangıcını yapıyoruz. Teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz'ın, tecrübesi, liderliği, mücadeleci karakteri ve kazanma iradesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Balçık, hedeflerinin net, inançlarının güçlü olduğunu dile getirerek "Çorum FK'yi daha ileriye taşımak için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, yeni görevinin kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör