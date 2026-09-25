Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Elias Jelert: 'Gelecek yaz ne olacak bilmiyorum'
Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:18

Elias Jelert: "Gelecek yaz ne olacak bilmiyorum"

Galatasaray'ın Fransa'nın Le Havre takımına kiraladığı Elias Jelert, sarı-kırmızılı ekipteki kariyerine ilişkin, "Gelecek yaz ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz." dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH SPOR DIŞ HABERLER
Elias Jelert: Gelecek yaz ne olacak bilmiyorum
  • ABONE OL

Galatasaray'ın 2024 yazında Kopenhag'dan renklerine bağladığı Elias Jelert, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bold DK'ya konuşan Danimarkalı oyuncu, "Gelecek yaz ne olacağını bilmiyorum. Dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. Ama gelecek yaz itibarıyla hâlâ sözleşmemin bitmesine iki yıl kalmış olacak. Dolayısıyla ben hâlâ Galatasaray oyuncusuyum." ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜR ŞOKU YAŞADIM"

Jelert, "Sanırım bir kültür şoku yaşadım. Ama daha çok saha dışında. İstanbul, Kopenhag'dan çok farklı. Aynı zamanda ilk kez bu şekilde yurt dışına çıkıyordum. Kopenhag'daki tüm o güvenli ve alışık olduğum ortamdan bir anda devasa bir şehirde yalnız kalmaya geçtim.

Buna alışmam gerekti. Ayrıca herkes İngilizce konuşmuyor. Buna da alışmam gerekti. Ama İstanbul harika bir şehir. Bu yazın tamamını İstanbul'da geçirdim ve gerçekten çok güzeldi." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ELİAS JELERT #LE HAVRE #GALATASARAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Elias Jelert: "Gelecek yaz ne olacak bilmiyorum"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA