Harry Kane: Kupalar ve performanslar anlamında en iyi yılımdı!

İngiliz yıldız Harry Kane, UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde İspanya ile karşı karşıya gelecekleri müsabaka öncesi basın toplantısında konuştu.

İspanya ile oynayacakları maç öncesi ilk Ballon d'Or adaylığı sorulan milli takım kaptanı Harry Kane, "Ödüle en çok yaklaştığı yılın bu olup olmadığı" sorusuna, "Şu an için en iyi şans, evet. Gelecekte de öyle mi olur, bunu bekleyip görmemiz gerekecek ama evet, sanırım kariyerimde şu ana kadarki en iyi şansım, buna şüphe yok. Geçen sezon kişisel açıdan şüphesiz en iyi yılımdı. Oldukça açık konuştum sanırım. Ama aynı zamanda takım açısından da kupalar ve performanslar anlamında en iyi yılımdı. Bu yüzden evet, kazanmak elbette harika bir şey olurdu. Bu konuda çok konuşulduğunu biliyorum ve açıklanana kadar önümüzdeki ay boyunca da konuşulacağından eminim. Bu da bu işin bir parçası. Kazanmaktan son derece gurur duyardım." yanıtını verdi.

İspanya'nın oyun tarzının kendileri için bir kültür haline geldiğini belirten Kane, "5, 6, 7 yaşlarından itibaren profesyonel olana kadar belirli bir tarzda, belirli bir şekilde oynayarak büyüyorlar. İngiltere'de ise durum tam olarak böyle değil. Bu, topu tutamayacağımız, baskı altında oynayamayacağımız ya da tüm bunları yapabilecek harika teknik oyuncularımızın olmadığı anlamına gelmez. Ama aynı zamanda onların sahip olmadığı pek çok güçlü yönümüz de var. Bunlar fizikselliğimiz, tempomuz, gücümüz. Dünya Kupası'ndan önce biraz konuşmuştum ve herkes İngiltere için fiziksel olarak ne kadar zor olacağından bahsediyordu. Ama ben bunun aslında en büyük güçlü yönlerimizden biri olduğunu söylemiştim. Baskı yapma biçimimiz, tekrar tekrar mücadeleye girip kazanma kabiliyetimiz ve bir bakıma Premier Lig tarzı futbol. Yarın bizim bu versiyonumuzu göreceğinizi düşünüyorum." diye konuştu.