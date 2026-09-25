Jules Kounde: Kolay olmadı

Fransa Milli Takımı oyuncusu Jules Kounde, Türkiye maçı sonrasında galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takımı oyuncusu Jules Kounde, mücadeleye ve takımının oyununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE ÇOK AGRESİF BİR TAKIM"

Kounde, Türkiye karşılaşmasının kolay geçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Kolay olmadı. Türkiye çok agresif bir takım. Sadece üç antrenman yapabildik ama yavaş yavaş oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Zidane çok sakindi. Bize denemeye ve oynamaya devam etmemizi söyledi. Üzerinde çalışmamız gereken bir maçtı. 2-3 kez iyi pres yapmayı başardık."

"ÖZELLİKLE TOP KAYBINDA PRES YAPMAYI ÇALIŞTIK"

Fransız futbolcu, takımın taktik çalışmalarına ilişkin ise şunları söyledi:

"Bunlar farklı şeyler. Taktik olarak çalıştık, bazı şeyleri oturtmaya çalıştık, özellikle top kaybında pres yapmayı. Hep birlikte çalıştık. Otomatikleşmesi gereken hareketler var. İyileştirilmesi gereken noktalar var ama ilk maç için, savunma açısından tutarlı bir performans sergiledik."

"TAKIMDA HERHANGİ BİR GERGİNLİK GÖRMÜYORUM"

Jules Kounde, Fransa Milli Takımı'ndaki atmosfere ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Takım iyi bir atmosferde. Şahsen, takımda herhangi bir gerginlik görmüyorum."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör