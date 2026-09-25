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Giriş Tarihi: 25.09.2026 16:35

Lionel Messi'nin vedasına yoğun ilgi!

Efsane futbolcu Lionel Messi'nin Arjantin Milli Takımı formasıyla çıkacağı son maç öncesinde biletlere büyük bir ilgi var.

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Lionel Messi’nin vedasına yoğun ilgi!
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Arjantinli efsane yıldız Lionel Messi, milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

TNT Sports'un haberine göre Arjantin'in 6 Ekim'de Benin ile karşılaşacağı mücadelenin biletlerine büyük ilgi var. Messi'nin milli takıma veda edeceği karşılaşmanın biletleri yalnızca dört dakika içinde tükendi.

"BUNU HAK EDİYOR"

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, yıldız futbolcunun veda karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Bence onun gibi bir oyuncu bunu hak ediyor." dedi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla şimdiye dek 207 maçta forma giydi. 39 yaşındaki futbolcu, 125 gol - 68 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli yıldız, ülkesiyle 2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LİONEL MESSİ #ARJANTİN MİLLİ TAKIMI #ARJANTİN

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Lionel Messi'nin vedasına yoğun ilgi!
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