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Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:22 Son Güncelleme: 26.09.2026 00:35

Merih Demiral'dan kırmız kart tepkisi: Hakem de emin değildi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlarda takım kaptanı Merih Demiral maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Merih Demiral’dan kırmız kart tepkisi: Hakem de emin değildi
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A Milli Takım'da Merih Demiral, 1-0 kaybedilen Fransa maçı sonrası konuştu.

"HAKEM DE EMİN DEĞİLDİ"

Demiral'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"Çok üzgünüz. Maçın hakkı bu değildi. İkinci yarıya iyi başladık. Golü yedik maalesef. 10 kişi kalmamıza rağmen gol atabilirdik. Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım.

Hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen yüzde 50 50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar. Gereken mücadeleyi gösterdik. Çok üzgünüz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MERİH DEMİRAL #A MİLLİ TAKIM #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Merih Demiral'dan kırmız kart tepkisi: Hakem de emin değildi
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