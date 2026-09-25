Milli formaya veda eden Mert Günok’a plaket verildi!

Milli Takım kariyerini noktalayan Fenerbahçeli kaleci Mert Günok'a, Fransa-Türkiye milli maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından milli takım forması hediye edildi.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen törende, Milli Takım kariyerini sonlandıran milli kaleci Mert Günok onurlandırıldı.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Günok'a üzerinde isminin ve forma numarasının yer aldığı Milli Takım formasını takdim etti.