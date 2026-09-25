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Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:40

Ousmane Dembele: Zorlu bir deplasmanda kazandık

Fransız futbolcu Ousmane Dembele, 1-0'lık galibiyetle ayrıldıkları Türkiye maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

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Ousmane Dembele: Zorlu bir deplasmanda kazandık
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Fransa, UEFA Uluslar Ligi ilk hafta maçında, deplasmanda Türkiye'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Fransa'da Ousmane Dembele, mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ZORLU BİR DEPLASMANDA GALİBİYET"

Dembele, maçın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zorlu bir deplasmanda elde ettiğimiz bir galibiyet. Genel olarak çok iyi bir maç çıkardık. Bir ya da iki gol daha atabilirdik. Türkiye'ye gelip coşkulu bir stadyumda oynamak kolay olmayacaktı. Bütün hafta boyunca iyi çalıştık. Üç puandan memnunuz."

"ZIDANE GÜZEL FUTBOL BEKLİYORDU"

Fransız yıldız, teknik direktör Zinedine Zidane'ın oyun planına ilişkin de konuştu: "Zidane güzel futbol ve sahada bolca iletişim bekliyordu. Bize 4-3-3 taktiğini uygulayacağımızı söyledi. Güçlüydük. Pazartesi günkü maça hazırlanmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Ousmane Dembele: Zorlu bir deplasmanda kazandık
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