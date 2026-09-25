Sivasspor’da Pendikspor maçı mesaisi başladı!

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Pendikspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Hakan Dolutaş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dayanıklılık, kuvvet çalışmalarıyla pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamlandı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Pendikspor, 9 Ekim Cuma günü saat 17.00'de 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.