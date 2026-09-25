Thomas Tuchel: Onları yenmek çok zor ama hırslıyız!

Tuchel, Trent Alexander-Arnold'ın İspanya karşısında forma giyip giymeyeceği sorusuna, "Tabii ki size bunu söylemeyeceğim. Pozisyon için Jarell Quansah ile rekabet ediyor ve Jarell, ABD'de bizim için oynadı. Fransa ve Meksika'ya karşı oynadı. Şu andaki rekabet bu şekilde ve Trent bu rekabete hazır. Genel olarak çok iyi antrenman seansları geçirdik ve o da bunun değerli ve önemli bir parçasıydı." yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam, "Performans gösteren oyunculara karşı çok sadık olduğunuz düşünüldüğünde, Cole Palmer adına kaçırılmış bir fırsat olarak mı görüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Kesinlikle, başka bir kaçırılmış fırsat. Çok fazla fırsatı kaçırıyor ve bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Sakatlıklar nedeniyle çok fazla kampı kaçırıyor. Ben sadece şahsen tanık olduğum ve kendi takımımda gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. Ve bunun için kampta olmalısınız. Kampta değilseniz, ulaşamayacağınız bir etkileme seviyesi vardır çünkü bunu sadece benimle ve bizimle sahada olduğunuzda yapabilirsiniz." diye konuştu.

Milli maç takvimindeki yeni düzenlemeyi desteklemediğini dile getiren Tuchel, "Uzun bir turnuvadan sonra bu kadar uzun bir döneme sahip olmak oyuncular için duygusal ve fiziksel olarak çok zorlayıcı. Bence oyuncular kısa bir pencereyi, üç kısa pencereyi tercih ederlerdi." dedi.

Tuchel, "Belki de dünyadaki en iyi takıma karşı yarınki maçtan ne öğrenebilirsiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Çok şey. Nasıl hücum ettiğimiz, nasıl savunma yaptığımız. Dediğim gibi, nasıl savunma yaptıkları etkileyici. Ne kadar istekli oldukları, ne kadar iyi çalıştırıldıkları ve oyunlarına bu seviyeyi ekledikleri etkileyici. Onları yenmek çok zor ama hırslıyız ve açız. Fransa'ya karşı etkileyici bir galibiyetten yeni çıktık, bu yüzden bu sadece bir sonraki olasılık. Böyle kısa bir zaman diliminde Arjantin, Fransa ve İspanya ile oynamak çok benzersiz. Kapalı gişe bir Wembley maçı olacağını düşünüyorum ve hemen biletler tükendi, bu yüzden heyecan var. Oyuncular odaklanmış ve kararlı, şu anda bulunduğumuz yer burası."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör