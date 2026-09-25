Tolga Kalender ve Ebubekir Uçar milli maçta unutulmadı

Türkiye ile Fransa, Uluslar Ligi maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı izlemek için tribünleri dolduran binlerce futbolsever, skorboardda Türkiye Futbol Federasyonu Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar ve Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender Ebubekir Uçar'ın fotoğraflarının gösterildiği anlarda iki ismi andı.

Stadyumda anlamlı görüntüler oluşurken, tribünlerde duygu dolu anlar yaşandı. İki ismin fotoğraflarının skorboarda yansıtılmasıyla birlikte taraftarlar da anma anına eşlik etti. Fransa-Türkiye karşılaşması öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı anma, stadyumdaki futbolseverlerin dikkatini çekti.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör