Uluslar Ligi’nde 8 maç oynandı! İşte günün toplu sonuçları...

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 8 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liginde karşılaşmalar oynandı.
A Milli Futbol Takımı, A Ligi 1. Grup maçında ağırladığı Fransa'ya 1-0 yenildi. Konuk ekibin golünü Kylian Mbappe attı.
Millilerin grubundaki diğer müsabakada ise Belçika, deplasmanda İtalya'yı Mika Godts ve Dodi Lukebakio'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Ligin ilk haftası, yarınki maçlarla tamamlanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
1. Grup:
Türkiye-Fransa: 0-1
İtalya-Belçika: 0-2
- B Ligi
2. Grup:
Gürcistan-Kuzey İrlanda: 0-1
Macaristan-Ukrayna: 0-1
4. Grup:
Polonya-Bosna Hersek: 0-0
İsveç-Romanya: 2-1
- C Ligi
2. Grup:
Ermenistan-Letonya: 2-0
Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1