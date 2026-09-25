Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır!

Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını noktaladı.

Maç için Macaristan'ın Miskolc kentinde bulunan ay-yıldızlı takım, kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Milli takım, idmanda daha sonra Ukrayna maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman, son bölümde gerçekleştirilen duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın Miskolc'deki DVTK Stadyumu'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör