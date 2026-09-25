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Giriş Tarihi: 25.09.2026 22:09

Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır!

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın Ukrayna ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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AA
Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır!
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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçının hazırlıklarını noktaladı.

Maç için Macaristan'ın Miskolc kentinde bulunan ay-yıldızlı takım, kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Milli takım, idmanda daha sonra Ukrayna maçının taktiği üzerinde durdu. Antrenman, son bölümde gerçekleştirilen duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın Miskolc'deki DVTK Stadyumu'nda TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Ümit Milli Futbol Takımı, Ukrayna maçına hazır!
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