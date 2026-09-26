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Giriş Tarihi: 26.09.2026 21:14

A Milli Futbol Takımı'nda İtalya hazırlıkları başladı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında İtalya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı'nda hazırlıklara start verildi.

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AA Futbol
A Milli Futbol Takımı’nda İtalya hazırlıkları başladı!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Dünkü Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular antrenmana katılmayarak günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yarı sahadaki taktik çalışmasıyla sona erdi.

Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri idmana çıkamayan Orkun Kökçü, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Millilerin antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da tribünden takip etti.

Ay-yıldızlı takım, İtalya karşılaşması için yarın otobüsle Bursa'ya geçecek. A Milli Futbol Takımı, son çalışmasını maçın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda yapacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ULUSLAR LİGİ #VİNCENZO MONTELLA #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #ORKUN KÖKÇÜ #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

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A Milli Futbol Takımı'nda İtalya hazırlıkları başladı!
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