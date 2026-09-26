A Milli Futbol Takımı’nda İtalya hazırlıkları başladı!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci haftasında 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'da İtalya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında dün Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, İtalya müsabakası öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapıldı. Dünkü Fransa maçının ilk 11'inde başlayan oyuncular antrenmana katılmayarak günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas, taktik ve bitiricilik çalışmaları gerçekleştirdi. İdman yarı sahadaki taktik çalışmasıyla sona erdi.