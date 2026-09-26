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Giriş Tarihi: 27.09.2026 00:02

Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile eşleşti.

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AA
Ampute Futbol Milli Takımı’nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!
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Meksika'da düzenlenecek 2026 Ampute Futbol Dünya Kupası'na katılacak Türkiye'nin, grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre 13-22 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonanın grup kuraları çekildi.

"Son dünya şampiyonu" ünvanıyla organizasyona katılacak Ampute Futbol Milli Takımı, B Grubu'nda İspanya, Nijerya ve Mısır ile karşılaşacak.

San Juan de los Lagos kentinin ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası'nda, dörderli 6 grupta toplam 24 takım mücadele edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2026 DÜNYA KUPASI

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Ampute Futbol Milli Takımı'nın Dünya Kupası rakipleri belli oldu!
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