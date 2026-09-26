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Giriş Tarihi: 26.09.2026 12:16

Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 3 Ekim'de!

Beşiktaş Kulübü, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 3 Ekim Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

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Beşiktaş’ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 3 Ekim’de!
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Beşiktaş, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'na dair bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün 01.06.2025-31.05.2026 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi No:19 34445 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yapılacağı ilan edilmişti.

Ancak 26 Eylül 2026 Cumartesi günü (bugün) toplantı çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BEŞİKTAŞ KULÜBÜ #HALİÇ KONGRE MERKEZİ #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 3 Ekim'de!
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