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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:25

Beşiktaş'ta seçim 3 Ekim'de yapılacak!

Beşiktaş, bugün yapılması planlanan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluk sağlanamadığı için 3 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

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Beşiktaş’ta seçim 3 Ekim’de yapılacak!
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Beşiktaş, bugün yapılması planlanan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın çoğunluk sağlanamadığı için 3 Ekim'e ertelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün 01.06.2025-31.05.2026 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere Sütlüce Mahallesi, Karaağaç Caddesi No:19 34445 Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'nda yapılacağı ilan edilmişti.

Ancak 26 Eylül 2026 Cumartesi günü (bugün) toplantı çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Beşiktaş'ta seçim 3 Ekim'de yapılacak!
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