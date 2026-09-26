Bu maçlar kaçmaz!

Uluslar Ligi'nin adresi Turkuvaz Medya'da futbol şöleni, birbirinden heyecanlı maçlarla devam ediyor. Uluslar B Ligi 1. Grup'ta bugün Slovenya ile İskoçya kozlarını paylaşacak. 16.00'da oynanacak mücadele, A Spor'da futbolseverlerle buluşacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde ise Uluslar A Ligi 3. Grup'ta iki dev sahne alacak. 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 yenerek kupayı kazanan Yamal'lı, Torres'li İspanya ile dünya üçüncüsü olan Harry Kane'li, Bellingham'lı İngiltere'nin karşı karşıya geleceği maç A Haber'den naklen ve şifresiz yayınlanacak. Aynı grupta yer alan Slaven Bilic'in başına geçtiği Hırvatistan, Çekya deplasmanına çıkacak. Müsabaka, A Spor ekranlarında olacak.



BİZİM ÇOCUKLAR'IN ADRESİ ATV

PAZARTESİ: 21.45 İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)



İSVEÇ KAZANDI HAGİ ÜZÜLDÜ!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında Romanya'yı 2-1 mağlup etti. Konuk takım, teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybetti. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelenin 20. dakikasında Alexander İsak ile öne geçen İsveç'e, 29'da Dennis Man karşılık verdi. 43. dakikada Gyökeres'in golü sonucu belirledi: 2-1. Bu gruptaki diğer müsabakada da Polonya ile Bosna Hersek 0-0 berabere kaldı. Uluslar Ligi'nde alınan diğer sonuçlar şu şekilde: B Ligi 2. Grup: Gürcistan- Kuzey İrlanda: 0-1, Macaristan- Ukrayna: 0-1. C Ligi 2. Grup: Ermenistan-Letonya: 2-0, Karadağ- Güney Kıbrıs: 2-1.



GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI

BUGÜN

16.00 Slovenya-İskoçya/A SPOR

21.45 İngiltere-İspanya/A HABER

21.45 Çekya-Hırvatistan/A SPOR

YARIN

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR

21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR

21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

28 EYLÜL PAZARTESİ

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR

21.45 Belçika-Fransa/A HABER

21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR

21.45 Çekya-İngiltere/A HABER

21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER

21.45 Danimarka-Portekiz/A2

21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21.45 Fransa-İtalya/A HABER

21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR

3 EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR

21.45 İspanya-Çekya/A HABER

21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR

21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR

21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR

21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER

21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR

21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER

21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR

21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör