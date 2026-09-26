CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi’nde Çekya – Hırvatistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk haftasında Çekya, Hırvatistan'ı konuk edecek. Kritik karşılaşma Fortuna Arena'da oynanacak.
Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Davide Imperiale üstlenecek.
VAR'da Valerio Marini, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev alacak.
Çekya ile Hırvatistan arasındaki zorlu karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.
Zorlu mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Çekya – Hırvatistan maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Çekya: Hornicek, Coufal, Chaloupek, Hranac, Vitik, Karabec, Sadilek, Cerv, Sulc, Ambros, Hlozek.
Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Sutalo, Gvardiol, Kovacic, Modric, Sucic, Vlasic, Pasalic, Budimir.