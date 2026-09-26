Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi’nde İngiltere – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 26.09.2026 19:29 Son Güncelleme: 26.09.2026 19:35

CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi’nde İngiltere – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3’ün ilk haftasında İngiltere ile İspanya karşı karşıya gelecek. Dev maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. Müsabakayı aynı zamanda A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi’nde İngiltere – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İngiltere, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk haftasında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Heyecan dolu müthiş karşılaşma Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa düdük çalacak. Davide Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ile Alessio Berti üstlenecek.

VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Rosario Abisso görev alacak.

İngiltere ile İspanya arasındaki kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki dev karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Alexander Arnold, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Scott, Bellingham, Saka, Gordon, Kane.

İspanya: Simon, Garcia, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Williams, Oyarzabal.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İNGİLTERE #İSPANYA #UEFA ULUSLAR LİGİ #A HABER

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CANLI İZLE | UEFA Uluslar Ligi’nde İngiltere – İspanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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