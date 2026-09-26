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Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:06

Çorum FK günün ilk antrenmanını tamamladı!

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Antalya'da kampa giren Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, çalışmalarını çift antrenmanla sürdürüyor.

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İHA
Çorum FK günün ilk antrenmanını tamamladı!
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Çorum FK'de hazırlıklar devam ediyor.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında kondisyon ağırlıklı çabukluk ve çeviklik çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde pas organizasyonları üzerinde duran oyuncular, daha sonra hücum hattına yönelik sonlandırma çalışması yaptı. Kırmızı-siyahlı ekibin günün ilk saha programı, yapılan taktiksel oyunla tamamlandı.

Çorum FK'nın Antalya kampındaki hazırlıkları, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #BURAK YILMAZ #ÇORUM FK

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Çorum FK günün ilk antrenmanını tamamladı!
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