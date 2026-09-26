Enerjimizi toplamalıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fransa mağlubiyetinin ardından kaçan pozisyonların altını çizdi. "Korakor mücadele ettik" ifadelerini kullanan ve mental olarak belki de en iyi maçlardan birini oynadıklarını vurgulayan Montella şöyle devam etti: "Konsantrasyon da bir değer futbolda. Takım ruhunu, karakterini, bu konsantrasyonla oynarsak istediğimizi alabileceğimizi gösterdik. Gerçekten ne kadar üzücü bir sonuç alsak da şunu söylemem gerekiyor; şu ana kadar oynadığımız mental ve fiziksel en iyi maçlardan biriydi. Korakor bir mücadele oldu. Birkaç pozisyonumuz vardı, daha iyi değerlendirebilirdik. Şimdi enerjimizi toplayıp bir sonraki maça odaklanmalıyız. Bu maç şunu gösterdi; herkesle mücadele ederiz. Ufak bir hatadan dolayı oldu kırmızı kart. Tam seyredemedim. Hakemlerin görüntüyü aldığı ekrandan görmeye çalıştım ama çok net bir el görülmüyordu ama maalesef futbolda bunlar var. Bununla da mücadele etmeliyiz."



GOLÜ ATTI, SAKATLANDI

Fransa'ya 3 puanı getiren golü atan Kylian Mbappe'den Horozlar'a kötü haber geldi. 54. dakikada kaydettiği golün ardından sakatlanan yıldız forvet acı içindeydi. Oyundan çıkmak zorunda kalan 27 yaşındaki futbolcu için hocası Zidane, durumunun iyi olmadığını aktardı. Tecrübeli teknik adam, "Mbappe'nin durumu iyi değil. Real Madrid'e dönmesi gerekecek. Gol vuruşu yaptığı sırada bacağında aşırı gerilme oldu'' ifadelerini kullandı.



FRANSIZLAR HAKEMİ ETKİLEDİ

Kaptan Merih Demiral hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyledi. Önümüzdeki 3 maçta galibiyet hedefi koyduklarını belirten Merih, "Önümüzde 3 maç var şimdi. Onlardan en iyi sonucu alıp yolumuza devam ederiz umarım. Kırmızı kart öncesi hakemin yanına gittim, hakem de emin değildi. VAR'dan izlemesine rağmen %50-50 olduğunu söyledi. Kırmızı kart değildi. Basitti. Fransızlar konuşmayı seviyor, hakemi etki altına aldılar" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör