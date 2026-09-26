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Giriş Tarihi: 26.09.2026 19:17

Fenerbahçe arsaVev deplasmanda farklı kazandı!

UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe arsaVev, Minsk deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

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AA
Fenerbahçe arsaVev deplasmanda farklı kazandı!
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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu ilk maçında konuk olduğu Belarus temsilcisi Minsk'i 4-1 yendi.

Macaristan'ın Mosonmagyarovar kentindeki Belediye Stadı'nda yapılan müsabakanın 14. dakikasında Viktoryia Valiuk'un attığı golle 1-0 geri düşen sarı-lacivertliler, Marie Ngah'ın 41 ve 43. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Mücadelenin 63. dakikasında Andrea Staskova, 69. dakikasında ise Zsanett Kajan ile fileleri havalandıran Fenerbahçe, sahadan 4-1 galip ayrılarak rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın rövanşı, 30 Eylül Çarşamba günü Sarıyer'deki Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda yapılacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE ARSAVEV

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Fenerbahçe arsaVev deplasmanda farklı kazandı!
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