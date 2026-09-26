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Giriş Tarihi: 26.09.2026 23:57

Finlandiya, San Marino'yu 7 golle devirdi!

Finlandiya, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'un ilk maçında San Marino deplasmanında 7-0 kazandı.

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AA
Finlandiya, San Marino’yu 7 golle devirdi!
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UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup:

İngiltere-İspanya: 2-3

Çekya-Hırvatistan: 1-2

- B Ligi

1. Grup:

Slovenya-İskoçya: 0-0

Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3

- C Ligi

1. Grup:

San Marino-Finlandiya: 0-7

Arnavutluk-Belarus: 2-0

3. Grup:

Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1

Slovakya-Moldova: 2-0

4. Grup:

İzlanda-Estonya: 1-1

Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ

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Finlandiya, San Marino'yu 7 golle devirdi!
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