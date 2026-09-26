Finlandiya, San Marino’yu 7 golle devirdi!

UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftası, 10 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftası; A, B ve C ligindeki karşılaşmalar ile sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
3. Grup:
İngiltere-İspanya: 2-3
Çekya-Hırvatistan: 1-2
- B Ligi
1. Grup:
Slovenya-İskoçya: 0-0
Kuzey Makedonya-İsviçre: 0-3
- C Ligi
1. Grup:
San Marino-Finlandiya: 0-7
Arnavutluk-Belarus: 2-0
3. Grup:
Faroe Adaları-Kazakistan: 1-1
Slovakya-Moldova: 2-0
4. Grup:
İzlanda-Estonya: 1-1
Bulgaristan-Lüksemburg: 1-2