Gaziantep FK’da Çorum FK hazırlıkları hız kesmedi!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara da takip etti.

Kırmızı- siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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