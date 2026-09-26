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Giriş Tarihi: 26.09.2026 20:21

Gaziantep FK'da Çorum FK hazırlıkları hız kesmedi!

Orhan Ak yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'in 7. haftasındaki Çorum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Gaziantep FK’da Çorum FK hazırlıkları hız kesmedi!
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk edeceği Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenman geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Kara da takip etti.

Kırmızı- siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ORHAN AK #GAZİANTEP FK #SÜPER LİG #ÇORUM FK #MEMİK YILMAZ

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Gaziantep FK'da Çorum FK hazırlıkları hız kesmedi!
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