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Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:29

Muhammed Salah, zemin nedeniyle Güney Sudan maçında yok!

Mısır Futbol Federasyonu, Trabzonspor'da forma giyen Muhammed Salah'ın sentetik çim zeminde oynanacak Güney Sudan maçında dinlendirileceğini duyurdu.

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AA
Muhammed Salah, zemin nedeniyle Güney Sudan maçında yok!
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Mısır Milli Takımı ve Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Güney Sudan maçında forma giymeyecek.

Federasyonun açıklamasında, "Milli takım teknik heyeti, maçın oynanacağı stadın zemininin sentetik çim olması nedeniyle Muhammed Salah'ın 29 Eylül'deki Güney Sudan maçında dinlendirilmesine karar verdi." denildi.

Açıklamada, teknik heyetin yıldız oyuncuyu korumak amacıyla bu yönde karar aldığı paylaşıldı.

Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola ile 0-0 berabere kalan Mısır, 29 Eylül Salı günü deplasmanda Güney Sudan ile karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRABZONSPOR #AFRİKA ULUSLAR KUPASI #MUHAMMED SALAH

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Muhammed Salah, zemin nedeniyle Güney Sudan maçında yok!
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