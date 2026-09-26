Muhammed Salah’ın fotoğraf çektirdiği yayladaki bank ve tabela yerinden söküldü!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın ziyareti sonrası yoğun ilgi gören Kurtdere Yaylası'ndaki taşın yanına yerleştirilen bank ve tabelanın çalındığı iddia edildi.

Salah'ın bir süre önce yaylada taşın üzerinde otururken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından, sevenleri de taşın yanında fotoğraf çektirmeye başladı.

"Salah Yaylası" yazılı tabelanın bulunduğu yaylaya, bir süre önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerince bank yerleştirildi. Ancak bank ve tabelanın, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yayladan götürüldüğü öne sürüldü.