Puan yok ışık var

İLK GOL MORAL BOZUYOR

A Milli Takım, Vincenzo Montella döneminde ilk golü kalesinde gördükten sonra toparlanamıyor. Ay-Yıldızlılar, bu tabloda 16 maçın 10'unu kaybetti. Yalnızca 4'ünü kazanabilirken sahadan 2 kez beraberlikle ayrıldı.

TALİHSİZ KIRMIZI!

42. dakikada Olise'nin ceza sahası dışından yaptığı plase vuruşunda çok şık bir kurtarışa imza atan Uğurcan Çakır, 87. dakikada şanssız bir kırmızı kart gördü. Barcola'nın hızla yaklaştığı pozisyonda çıkarak engellemeye çalışan milli file bekçisinin ceza sahası dışında top, kol altına çarptı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Zwayer, Uğurcan'a kırmızı kartını gösterdi. Türkiye Milli Takımı kariyerindeki ilk kırmızısını gören tecrübeli eldiven, İtalya maçında cezalı duruma düştü.

ARDA YILDIZINI PARLATTI

ARDA Güler, A Milli Takımımız'da sahanın en iyisiydi. Arkadaşlarını yöneten, atağı başlatan, rakibe pres yapan 21 yaşındaki yetenek, 2 büyük şans yaratırken 3 kilit pas yaptı. Yüzde 84 pas isabeti tuttururken 4'te 2 çalım başarısı sağladı. 9 orta denemesinde 3 isabet tutturdu. Girdiği 19 ikili mücadelenin ise 10'undan galip ayrıldı. Karşılaşmayı 7.9 reytingle tamamladı.



İÇERİDE İKİNCİ KEZ ÜZÜLDÜK

Türkiye, Montella yönetiminde iç sahadaki 11'inci maçında 2'nci yenilgisini aldı. İlk mağlubiyet ise Konya Stadı'nda İspanya'ya (6-0) karşıydı. Ay-Yıldızlılar, önceki 8 mücadeleyi kazanırken 1 kez de berabere kaldı.

BELÇİKA'DAN İTALYA'YA ŞOK!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Olimpik Stadyum'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Belçika 2-0 kazandı. Golleri 20'de Mika Godts, 69'da Dodi Lukebakio kaydetti. Fenerbahçe forması giyen Belçikalı futbolcu Lukaku karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Beşiktaşlı Leandro Trossard ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör