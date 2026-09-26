Rodri’den Manchester City açıklaması! “Kazandıklarımızı bizden alamazlar...”

Barcelona forması giyen İspanyol yıldız Rodri, eski kulübü Manchester City ile ilgili konuştu. Rodri, İngiliz ekibi için yürütülen soruşturma için flaş ifadeler kullandı.

"KAZANDIKLARIMIZI ELİMİZDEN ALAMAZLAR!"

30 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her zaman yanlış bir şey yapmadıklarına dair güvenlerini ifade ediyorlar ve biz de buna inanıyoruz. Aksi kanıtlanana kadar kulübe inanacağız.

İlk aşamada suçlu bulunmuştuk ancak kulübe ve kulübün sürdürdüğü masumiyet iddiasına inandık. Sonunda aklandık. Bu yüzden adalet sistemine ve kulübün masumiyetine inanıyorum.

Kazandıklarımızı elimizden alamazlar. Bunlar parayla ödenen şeyler değil; emekle, her gün omuz omuza mücadeleyle kazanıldı. Size söyleyebilirim ki her şey hak edilmişti. İngiliz futbolunun en iyi dönemlerinden birini yaşayabildiğim için mutluyum."

NE OLDU?

The Athletic'in haberine göre; Manchester City, Premier Lig'in finansal kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulundu. İngiliz ekibinin cezası henüz netleşmedi. Kulüp, karara itiraz edecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör