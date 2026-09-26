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Giriş Tarihi: 26.09.2026 19:48 Son Güncelleme: 26.09.2026 23:49

SON DAKİKA | Hırvatistan, Çekya deplasmanında kazandı! (MAÇ ÖZETİ İZLE)

Çekya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3’ün ilk haftasında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Çekya – Hırvatistan maçı naklen ve şifresiz olarak A Spor’dan yayınlandı. Hırvatistan, Çekya deplasmanından 2-1 galip ayrıldı.

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SON DAKİKA | Hırvatistan, Çekya deplasmanında kazandı! MAÇ ÖZETİ İZLE
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 3'ün ilk haftasında Çekya, Hırvatistan'ı konuk etti. Kritik karşılaşma Fortuna Arena'da oynandı.

Müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çaldı. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Davide Imperiale üstlendi.

VAR'da Valerio Marini, AVAR'da ise Aleandro Di Paolo görev aldı.

Hırvatistan, Çekya deplasmanında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hırvatistan'ın gollerini 47. dakikada Luka Modric ile 77. dakikada Mario Pasalic kaydetti.

Çekya'nın tek golünü 54. dakikada Adam Karabec kaydetti.

Bu sonucun ardından Hırvatistan grup aşamasına 3 puanla başladı.

Hırvatistan ise ilk haftayı puansız kapattı.

Çekya - Hırvatistan: 1-2

Goller: 47' Luka Modric, 54' Adam Karabec, 77' Mario Pasalic

İLK 11'LER

Çekya: Hornicek, Coufal, Hranac, Chaloupek, Slama, Sulc, Sadilek, Cerv, Karabec, Ambros, Hlozek.

Hırvatistan: Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, Petar Sucic, Luka Sucic, Ivanovic, Matanovic.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | Çekya 0-1 Hırvatistan (Luka Modric)

GOL İZLE | Çekya 1-1 Hırvatistan (Adam Karabec)

GOL İZLE | Çekya 1-2 Hırvatistan (Mario Pasalic)

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #ÇEKYA #HIRVATİSTAN

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SON DAKİKA | Hırvatistan, Çekya deplasmanında kazandı! (MAÇ ÖZETİ İZLE)
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