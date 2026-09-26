Utanmazlık sınır tanımıyor

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'nın, İsrail'i 3-1 yendiği maçta İsrailli futbolcu Saied Abu Farchi'nin yaptığı skandal hareket büyük tepki çekti. 55. dakikada takımının tek golünü atan Farchi, sevincini korner direğiyle ateş etme taklidi yaparak yaşadı. Bulgar hakem Nikolov, ikinci sarıdan kırmızı kartla İsrailli oyuncuyu sahadan attı. Avrupa medyası da olay sonrası İsrailli sporcuyu yerden yere vururken İngiliz basınında konu "Neden direkt atmadı" olarak yorumlandı.

SOKAKLARDA İSRAİL PROTESTOSU

Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı Linz kentinde de gösteriler vardı. Linz'deki Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, "Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet!" ve "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır!" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi. Tribünlerde ise "Filistin'e Özgürlük" pankartları açıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör