Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Utanmazlık sınır tanımıyor
Giriş Tarihi: 26.09.2026

Utanmazlık sınır tanımıyor

İsrailli futbolcu Farchi’nin korner bayrağını silah yaparak sevinmesine tüm dünyadan tepki yağıyor

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Utanmazlık sınır tanımıyor
  • ABONE OL

UEFA Uluslar Ligi'nde Avusturya'nın, İsrail'i 3-1 yendiği maçta İsrailli futbolcu Saied Abu Farchi'nin yaptığı skandal hareket büyük tepki çekti. 55. dakikada takımının tek golünü atan Farchi, sevincini korner direğiyle ateş etme taklidi yaparak yaşadı. Bulgar hakem Nikolov, ikinci sarıdan kırmızı kartla İsrailli oyuncuyu sahadan attı. Avrupa medyası da olay sonrası İsrailli sporcuyu yerden yere vururken İngiliz basınında konu "Neden direkt atmadı" olarak yorumlandı.

SOKAKLARDA İSRAİL PROTESTOSU
Müsabaka öncesinde maçın oynanacağı Linz kentinde de gösteriler vardı. Linz'deki Merkez Tren Garı'nda toplanan göstericiler, "Filistin'deki tüm insanlar için barış, haysiyet ve adalet!" ve "Futbol, savaş suçlarını örtbas etmek için kötüye kullanılmamalıdır!" sloganları ile İsrail'e tepki gösterdi. Tribünlerde ise "Filistin'e Özgürlük" pankartları açıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Utanmazlık sınır tanımıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA