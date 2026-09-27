Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 22 günde 6 final
Giriş Tarihi: 27.09.2026

22 günde 6 final

Galatasaray, ekim ayında zorlu maratona girecek. Ortalama 3.5 günde bir maça çıkacak sarı-kırmızılı takım, hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde bu süreci en az hasarla geçmenin peşinde

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
UĞUR ÇEM
22 günde 6 final
  • ABONE OL

Galatasaray'ı milli aradan sonra yoğun bir fikstür bekliyor. Zorlu maratonda 6 maça çıkılacak. İlk olarak 9 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak Aslan, 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol devi Barcelona'yı konuk edecek. Galatasaray, ekimin ortasında soluğu peş peşe iki deplasmanda alacak. 17'sinde Ankara'da Gençlerbirliği karşısında olacak Cimbom, 21'inde de rotayı Fransa'da Lille'e kıracak. Bu 4 maçı en az hasarla atlatmak isteyen Galatasaray, asıl finalinde 26 Ekim'de Fenerbahçe'yi Aslantepe'de misafir edecek. Bu ayın son mesaisi ise 30'unda Konyaspor deplasmanı olacak. Okan Buruk'un takımı, bu süreci en iyi şekilde geçerek iki kulvarda birden iddiasını sürdürmek istiyor.

ASLAN'IN EKİM FİKSTÜRÜ
9 Ekim Cuma: Kasımpaşa
13 Ekim Salı: Barcelona
17 Ekim Cumartesi: G.Birliği (d)
21 Ekim Çarşamba: Lille (d)
26 Ekim Pazartesi: Fenerbahçe
30 Ekim Cuma: Konyaspor (d)

OSİMHEN HIZLA İYİLEŞİYOR
G.Saray taraftarı, gözünü Victor Osimhen'in sahalara dönüşüne çevirdi. Başakşehir sınavının 33. dakikasında sakatlanan 27 yaşındaki forvet; Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor karşısında oynayamadı. Nijerya Milli Takımı'ndan da çıkarılan oyuncunun, milli aradan sonra Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor. Okan Buruk ve sağlık ekibi, Osimhen'i hazır hale gelmeden ilk 11'de riske etmeyecek. Maçın durumuna göre süre bulacak. Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim'de oynanacak Barcelona karşılaşmasında as kadroda olacak.

#OKAN BURUK #ŞAMPİYONLAR LİGİ #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
22 günde 6 final
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA