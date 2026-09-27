A HABER CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Almanya - Yunanistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Almanya ile Yunanistan karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka WWK Arena'da oynanacak.
Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh düdük çalacak. Chris Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ile Alex James üstlenecek.
VAR'da Andrew Dallas, AVAR'da ise Andrew Madley görev alacak.
Almanya ile Yunanistan arasındaki kritik müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Müthiş karşılaşma A Haber ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Almanya: Nübel, Treu, Schlotterbeck, Tah, Brown, Kimmich, Nmecha, Wirtz, Adeyemi, Schade, Burkardt.
Yunanistan: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Zafeiris, Kourbelis, Karetsas, Tzolis, Pavlidis, Douvikas.