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Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:45

A Milli Futbol Takımı'nda İtalya mesaisi tamamlandı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında İtalya'yı konuk edecek A Milli Futbol Takımı son çalışmasını gerçekleştirdi.

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AA Futbol
A Milli Futbol Takımı’nda İtalya mesaisi tamamlandı!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta yarın İtalya ile Bursa'da oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, saha kenarında yapılan kısa toplantının ardından başladı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde İtalya maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle dün düz koşu yapan Orkun Kökçü ile Fransa maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Uğurcan Çakır da takımla antrenmana katıldı.

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nden dönen İlhan Fakılı da çalışmada yer aldı.

Ay-yıldızlı takım, yarın Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda saat 21.45'te İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#VİNCENZO MONTELLA #ORKUN KÖKÇÜ #UĞURCAN ÇAKIR #İLHAN FAKILI #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ

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A Milli Futbol Takımı'nda İtalya mesaisi tamamlandı!
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