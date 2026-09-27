A SPOR CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Norveç - Portekiz maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün ikinci haftasında Norveç ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka Ullevaal Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni üstlenecek.
VAR'da Bram Van Driessche, AVAR'da ise Nicolas Rainville görev alacak.
Norveç ile Portekiz arasındaki kritik müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Heyecan dolu mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Heggem, Aursnes, Berge, Odegaard, Berg, Bobb, Schjelderup, Haaland.
Portekiz: Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Bernardo Silva, Pedro Neto, Ronaldo, Joao Felix.