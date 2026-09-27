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Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:04

Arsenal'dan Pendikspor'a geldi! Thomas Gronnemark göreve başladı

Pendikspor, teknik direktör Umut Eskiköy'ün ekibine taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark'i dahil etti.

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AA
Arsenal’dan Pendikspor’a geldi! Thomas Gronnemark göreve başladı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, geçen sezon Premier Lig şampiyonu ve UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti Arsenal'da görev yapan taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark'ı teknik ekibine dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyaca ünlü taç atışı antrenörü Thomas Gronnemark, teknik direktörümüz Umut Eskiköy'ün ekibine katılarak Bolu kampımızda ilk antrenmanına çıktı. Sezon boyunca takımımızın ve rakiplerimizin taç organizasyonları üzerine teknik ekibimize destek verecek Thomas Gronnemark'a 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Premier Lig şampiyonu Arsenal'da teknik direktör Mikel Arteta'nın ekibinde yer alan Gronnemark, daha önce Liverpool'da Jürgen Klopp ile 5 sezon çalıştı. Kariyerinde 18 kupa ve 6 kez bir üst lige yükselme başarısı bulunan Danimarkalı antrenör, Borussia Dortmund, Ajax, Flamengo'nun yanı sıra İngiltere ve Meksika milli takımları başta olmak üzere birçok önemli takım ve milli takımda görev yaptı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PENDİKSPOR #PREMİER LİG

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Arsenal'dan Pendikspor'a geldi! Thomas Gronnemark göreve başladı
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