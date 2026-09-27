Beşiktaş’ta Italiano’dan yoğun mesai! Tek tek inceledi...

TEK TEK İNCELEDİ

İtalyan hocanın, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi. Üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan kayıplardaki konsantrasyon sorunu da Italiano'nun merceği altında.

Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan siyah-beyazlılar, hem lige hem de Avrupa'ya iyi başlamayı hedefliyor. Dönüşte ilk maçını Kocaelispor ile oynayacak olan Beşiktaş, ardından Hoffenheim deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör