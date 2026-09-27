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Giriş Tarihi: 27.09.2026 09:29

Beşiktaş'ta Italiano'dan yoğun mesai! Tek tek inceledi...

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'da kendini de kampa soktu. Deneyimli çalıştırıcının, kaybedilen deplasman maçlarının her anını tek tek incelediği öğrenildi. İşte detaylar...

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Beşiktaş’ta Italiano’dan yoğun mesai! Tek tek inceledi...
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Beşiktaş'ın Alanyaspor ve Amedspor deplasmanlarında aldığı iki yenilgiyi aklından çıkaramayan teknik direktör Vincenzo Italiano, ekibiyle birlikte kapsamlı bir analiz çalışması başlattı.

TEK TEK İNCELEDİ

İtalyan hocanın, söz konusu maçlardaki savunma zaaflarını ve hücumdaki eksiklikleri tek tek incelediği öğrenildi. Üst üste iki Anadolu deplasmanında yaşanan kayıplardaki konsantrasyon sorunu da Italiano'nun merceği altında.

Milli aranın ardından oldukça yoğun ve zorlu bir fikstüre giriş yapacak olan siyah-beyazlılar, hem lige hem de Avrupa'ya iyi başlamayı hedefliyor. Dönüşte ilk maçını Kocaelispor ile oynayacak olan Beşiktaş, ardından Hoffenheim deplasmanına gidecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta Italiano'dan yoğun mesai! Tek tek inceledi...
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