Bursaspor Başkanı Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti!

Bursaspor
Başkanı Enes Çelik
, İtalya karşılaşması için Bursa'da bulunan A Milli Futbol Takımı
'nın antrenmanını ziyaret etti. Çelik, milli takım heyetiyle bir araya gelirken Bursaspor altyapısından yetişen milli futbolcuları da unutmadı.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella
ile takım kaptanı Merih Demiral
'a çiçek takdim etti.
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ziyaret sırasında yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Altay Bayındır
, İsmail Yüksek
, Zeki Çelik
, Okan Kocuk
ve Muhammed Şengezer
ile de bir araya geldi.
Çelik, 5 milli futbolcuya Bursaspor'un Fetih formasını hediye ederek İtalya karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti.
A Milli Futbol Takımı, yarın Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
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Hakan Kurt - Editör