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Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:04

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti!

1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un başkanı Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanına ziyarette bulundu.

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İHA
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı’nı ziyaret etti!
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İtalya karşılaşması için Bursa'da bulunan A Milli Futbol Takımı'nın antrenmanını ziyaret etti. Çelik, milli takım heyetiyle bir araya gelirken Bursaspor altyapısından yetişen milli futbolcuları da unutmadı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanı ziyaret eden Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile takım kaptanı Merih Demiral'a çiçek takdim etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, ziyaret sırasında yeşil-beyazlı kulübün altyapısından yetişerek A Milli Futbol Takımı'na kadar yükselen Altay Bayındır, İsmail Yüksek, Zeki Çelik, Okan Kocuk ve Muhammed Şengezer ile de bir araya geldi.

Çelik, 5 milli futbolcuya Bursaspor'un Fetih formasını hediye ederek İtalya karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı'na başarı dileklerini iletti.

A Milli Futbol Takımı, yarın Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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Bursaspor Başkanı Enes Çelik, A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti!
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