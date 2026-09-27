Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A SPOR CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Sırbistan – Hollanda maçı! İlk 11'ler belli oldu
Giriş Tarihi: 27.09.2026 17:20 Son Güncelleme: 27.09.2026 18:05

A SPOR CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Sırbistan – Hollanda maçı! İlk 11'ler belli oldu

Sırbistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2’nin ikinci haftasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Dev müsabaka A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı yayınını ve anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A SPOR CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Sırbistan – Hollanda maçı! İlk 11’ler belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Sırbistan ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Fedayi San görev alacak.

Sırbistan ile Hollanda arasındaki kritik müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Heyecan dolu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Stankovic, Sergej Milinkovic-Savic, Joveljic.

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Veerman, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Meerdink.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A SPOR #SIRBİSTAN #HOLLANDA #ULUSLAR LİGİ #UEFA ULUSLAR LİGİ

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A SPOR CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Sırbistan – Hollanda maçı! İlk 11'ler belli oldu
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