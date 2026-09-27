A SPOR CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde Sırbistan – Hollanda maçı! İlk 11’ler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin ikinci haftasında Sırbistan ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak.
Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.
VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Fedayi San görev alacak.
Sırbistan ile Hollanda arasındaki kritik müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Heyecan dolu karşılaşma A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
Sırbistan: Vanja Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Babic, Pavlovic, Terzic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Stankovic, Sergej Milinkovic-Savic, Joveljic.
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven, Veerman, Gravenberch, Reijnders, Summerville, Gakpo, Meerdink.