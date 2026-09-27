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Giriş Tarihi: 27.09.2026 21:00

Çorum FK hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü!

Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Süper Lig'e verilen milli arada Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü.

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İHA
Çorum FK hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü!
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Çorum FK, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına, çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirdi. Sabah programı, taktiksel çalışmayla tamamlandı.

Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden akşam programı, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURAK YILMAZ #SÜPER LİG #ÇORUM FK

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Çorum FK hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü!
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