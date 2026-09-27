Çorum FK hazırlıklarını Antalya’da sürdürdü!

Çorum FK
, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada Antalya'da gerçekleştirdiği kamp çalışmalarına, çift antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz
yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, programın devamında 5'e 2 çalışması ve dar alan oyunu gerçekleştirdi. Sabah programı, taktiksel çalışmayla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlılar, günün ikinci antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Dar alan oyunuyla devam eden akşam programı, koşu çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, milli aradaki kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürecek.
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Hakan Kurt - Editör