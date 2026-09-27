Doya doya futbol

Uluslar Ligi'nin durağı Turkuvaz Medya'da milli futbol şöleni, birbirinden heyecanlı maçlarla sürüyor. Günün ilk seansında A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde ise A Ligi 4. Grup'ta Erling Haaland'lı Norveç ile yeşil sahaların ikonu Cristiano Ronaldo'ya sahip Portekiz karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabaka da A Spor'da olacak. Aynı saatte A Ligi 2. Grup'ta Jürgen Klopp yönetiminde yeniden çıkış arayan Almanya, sahasında Yunanistan'ı ağırlayacak. Bu maç ise A Haber'de futbolseverlerle buluşacak.
KALEDE NÜBEL VAR
Klopp, kalede Beşiktaş'ın file bekçisi Nübel'e görev vereceğini açıkladı.
BİZİM ÇOCUKLAR'IN ADRESİ ATV
YARIN: 21.45 İTALYA (Bursa)
2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)
5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)
GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI
BUGÜN
19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR
21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR
21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER
YARIN
19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR
21.45 Belçika-Fransa/A HABER
21.45 İsveç-Polonya/A SPOR
29 EYLÜL SALI
21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR
21.45 Çekya-İngiltere/A HABER
21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA
1 EKİM PERŞEMBE
21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER
21.45 Danimarka-Portekiz/A2
21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR
2 EKİM CUMA
21.45 Fransa-İtalya/A HABER
21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR
3 EKİM CUMARTESİ
19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR
21.45 İspanya-Çekya/A HABER
21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR
21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA
4 EKİM PAZAR
19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR
21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR
21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER
21.45 Portekiz-Norveç/A2
5 EKİM PAZARTESİ
21.45 Fransa-Belçika/A SPOR
21.45 Romanya-İsveç/A HABER
6 EKİM SALI
21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER
21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR
21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA