Doya doya futbol

Uluslar Ligi'nin durağı Turkuvaz Medya'da milli futbol şöleni, birbirinden heyecanlı maçlarla sürüyor. Günün ilk seansında A Ligi 2. Grup'ta Sırbistan ile Hollanda kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde ise A Ligi 4. Grup'ta Erling Haaland'lı Norveç ile yeşil sahaların ikonu Cristiano Ronaldo'ya sahip Portekiz karşı karşıya gelecek. Bu kritik müsabaka da A Spor'da olacak. Aynı saatte A Ligi 2. Grup'ta Jürgen Klopp yönetiminde yeniden çıkış arayan Almanya, sahasında Yunanistan'ı ağırlayacak. Bu maç ise A Haber'de futbolseverlerle buluşacak.

KALEDE NÜBEL VAR

Klopp, kalede Beşiktaş'ın file bekçisi Nübel'e görev vereceğini açıkladı.

BİZİM ÇOCUKLAR'IN ADRESİ ATV

YARIN: 21.45 İTALYA (Bursa)

2 EKİM CUMA: 21.45 BELÇİKA (Liege)

5 EKİM P.TESİ: 21.45 İTALYA (Bologna)

GÜN GÜN CANLI YAYIN PROGRAMI

BUGÜN

19.00 Sırbistan-Hollanda/A SPOR

21.45 Norveç-Portekiz/A SPOR

21.45 Almanya-Yunanistan/A HABER

YARIN

19.00 Gürcistan-Ukrayna/A SPOR

21.45 Belçika-Fransa/A HABER

21.45 İsveç-Polonya/A SPOR

29 EYLÜL SALI

21.45 İspanya-Hırvatistan/A SPOR

21.45 Çekya-İngiltere/A HABER

21.45 İskoçya-İsviçre/A PARA

1 EKİM PERŞEMBE

21.45 Almanya-Sırbistan/A HABER

21.45 Danimarka-Portekiz/A2

21.45 Yunanistan-Hollanda/A SPOR

2 EKİM CUMA

21.45 Fransa-İtalya/A HABER

21.45 Bosna Hersek-İsveç/A SPOR

3 EKİM CUMARTESİ

19.00 Hırvatistan-İngiltere/A SPOR

21.45 İspanya-Çekya/A HABER

21.45 İsviçre-Slovenya/A SPOR

21.45 K.Makedonya-İskoçya/A PARA

4 EKİM PAZAR

19.00 Kosova-Avusturya/A SPOR

21.45 Yunanistan-Almanya/A SPOR

21.45 Hollanda-Sırbistan/A HABER

21.45 Portekiz-Norveç/A2

5 EKİM PAZARTESİ

21.45 Fransa-Belçika/A SPOR

21.45 Romanya-İsveç/A HABER

6 EKİM SALI

21.45 Hırvatistan-İspanya/A HABER

21.45 İngiltere-Çekya/A SPOR

21.45 İsviçre-K.Makedonya/A PARA