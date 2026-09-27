Fenerbahçe harekete geçti! Transfer yasağını tek ödemeyle kaldıracak...

Fenerbahçe camiası, dün sabaha şok bir haberle başladı…

FIFA, Youssef En-Nesyri transferinden doğan bonservis taksidinin Sevilla Kulübü'ne zamanında ödenmemesi nedeniyle sarı-lacivertlilere 3 dönem transfer yasağı verdi.

Hemen açıklama yapan F.Bahçe yönetimi, "Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidinin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulüp bir sonraki taksidin de ödenmesini talep etmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (yarın) gerçekleştirecek ve bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır" ifadelerine yer verildi.