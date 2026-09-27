Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve yönetimine tam yetki!

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda mevcut yönetime yetki verildi.

'Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2'lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; yönetim kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması' maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Peker, kongre üyelerine sunum yaptı. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, maddeyle ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesini genel kurulun oylarına sunarken, oy çokluğuyla kabul edildi.



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