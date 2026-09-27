Forvetli rotasyon

A Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella sahaya 3-5-2 ile çıkarken, top Fransa'ya geçtiğinde ise 5'li savunma hattı ile oynandı. İtalyan hoca, Fransa karşısında sergilenen performanstan memnun olduğunu basın toplantısında dile getirdi ancak İtalya'ya karşı 4-2-3-1'e dönüş yapabileceği belirtildi. Ayrıca takımda en az üç değişiklik planladığı aktarıldı. Uğurcan kırmızı kart gördüğü için kalede mecburi değişimle Altay Bayındır olacak. Deneyimli teknik adamın, Barış Alper'i bu kez santrfor oynatmayı düşünmediği ve sağ kanada çekme ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı. İleride Deniz Gül'e şans vermeyi planlayan 52 yaşındaki teknik adam, sol kanatta ise Can Uzun'dan vazgeçmeyi düşünüyor. Ancak yerine oynayacak isme henüz karar vermeyen Montella'nın Kerem Aktürkoğlu'nu bir adım önde tuttuğu belirtildi.

BURSA YOLCUSU

Takım İtalya maçı için bugün Bursa'ya gidecek. Montella'nın basın toplantısı saat 19.45'te.

ORKUN KÖKÇÜ SAHAYA ÇIKTI

A Milli Takımımız, İtalya maçının hazırlıklarına dün başladı. Fransa karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular, idmanda yer almadı ve rejenerasyon çalışması yaptı. Ayak parmağındaki ağrı nedeniyle kampın başından beri antrenmana çıkmayan Orkun Kökçü ise dün takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

KRİTİK KARŞILAŞMAYA İNGİLİZ HAKEM ATANDI

A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında yarın Bursa'da İtalya ile oynayacağı maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Darren England olacak. Maçta Stuart Attwell VAR, Matthew Donohue ise AVAR olarak görev alacak. İngiliz hakem Türkiye'nin 4 maç-ı nı yönetti. Kazakistan (1-0), Hollanda (4-2) ve Kosova (1-0) maçlarını kazanan Ay-Yıldızlılar, Oliver'ın yönettiği İspanya müsabakasında 6-0'lık tarihi bir yenilgi almıştı.