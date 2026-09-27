İlhan dalgaların üzerinde sörf yapıyor!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Fransa Ligue 2'de yer alan Clermont'tan kadrosuna kattığı İlhan Fakılı'yı, söz konusu kulübün yakın döneme kadar sahibi ve başkanı olan Ahmet Schaefer'e sorduk. Schaefer, altyapıdan itaberen tanıdığı 20 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında değerli bilgiler verdi: "İlhan'a kış döneminde teklifler gelmişti. Ancak o, 'Bu kulübü kurtarmak ve ligde tutmak istiyorum. Önümüzdeki yaz 1 yıl sözleşmem kalıyor, kulübün cebine transfer bedeli girsin ve ben de sakin bir şekilde proje arayayım' dedi. Sahada kreatif. Çok cesur, risk alıyor ama kıvamında. Deli dolu şeyler yapmıyor, çok dengeli. Tabii ki, bu kadar genç oyuncu henüz yüzde yüz komple değil ama iyi bir ortamda istediği gibi çalışabiliyorsa potansiyelini artıracaktır. Bu kadar kısa sürede Türk Milli Takımı'na seçilmesini beklemiyordum. Önünde uzun bir kariyer var. Sakin ve adım adım gitmeli. Bizim nasihatlerimiz de oluyordu, Türkiye'de her şey olumlu ya da olumsuz çok çabuk olur diye. Ona verdiğimiz sırt çantasının içi dolu. O çantada sadece teknik kalite değil, insani kalite de var. Her şey onun elinde. O kadar mütevazı ve ölçülü ki, ne kadar gazetelerde manşetlere çıksa da milli takıma davet alsa da ayakları yerde kalacaktır. Neticede şu an güzel bir dalganın üstünde sörf yapıyor, inşallah daha çok ilerler. Beşiktaş'a ileride büyük bir gelir sağlayabilir."

GÜLER YÜZLÜ, MÜTEVAZI VE POZİTİF

İlhan'ın saha dışında çok mütevazı, güler yüzlü ve pozitif bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Ahmet Schaefer, şöyle devam etti: "Annesi, babası ve ailesi de aynı şekilde çok pozitif insanlar. Keşke herkes öyle olabilse. Herkesin hayatı kolaylaşır. Kendisini proje olarak görüyordu ancak bencilce değil. Bilakis önce kulübünü düşünüyordu."

ÖZEN SAĞ OLSUN, BİZİ ÖDÜLLENDİRDİ

Menajer Jorge Mendes'in İlhan'la genç bir oyuncu olmasına rağmen yakından ilgilendiğini vurgulayan Schaefer, Önder Özen'in, "Belki kimilerine göre Fransa 2. Ligi çok önemli bir lig değil ama İlhan Fakılı orada çok iyi bir futbol eğitimi aldı, adeta askerlik yaptı" açıklamasının hatırlatılması üzerine de "Bütün nesle aynı eğitimi verdik. Bazıları bu eğitimi daha aktif karşıladı. Önder Özen sağ olsun, yaptıklarımızı sözleriyle ödüllendirdiği için. Neticede bizim öne sürüklemek istediğimiz imaj da buydu" dedi.

FİNAL OYNAYAN NESİLDEN

Ahmet Schaefer, İlhan Fakılı'nın kariyeri hakkında da bilgi verdi: "Futbola St. Etienne'de başladıktan sonra 15 yaşında Clermont altyapısına dahil oldu. Eski teknik direktörümüz Pascal Gastien altyapının başındayken geldi. İlhan, U18 takımındayken Fransa'da altyapı takımları için çok önemli olan Gambardella Kupası finali oynadı Monaco'ya karşı. İlhan o nesilden."